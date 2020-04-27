اختفاء جنديين أميركيين في سورية

المصدر: دمشق - د ب أ

نقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا)، اليوم الاثنين، عن مصادر محلية بريف دير الزور أن جنديين أميركيين اختفيا بريف المحافظة الشرقي بعد تعرض عربتهما لهجوم.

ونقلت الوكالة عن المصادر أن مجهولين هاجموا العربة أثناء توجهها من حقل العمر إلى حقل التنك، وأنه تم العثور على العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل، دون وجود أثر للجنديين الأميركيين داخلها.

ولم يصدر بعد تعليق من الجانب الأميركي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تنشر قوات حول حقول النفط شمال سورية لمنع تنظيم "داعش" من الاستيلاء عليها على حد قولها.

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