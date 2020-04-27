بالفيديو.. أول ظهور علني لرئيس وزراء بريطانيا بعد شفائه من "كورونا"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

نصح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مواطنيه على مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في أول ظهور له بعد عودته للعمل جراء إصابته بفيروس كورونا ودخوله المستشفى.

وفي خطاب نشره حساب رئاسة الوزراء الرسمي على "تويتر" أعلن جونسون أن بريطانيا "بدأت بتحويل المسار في معركة التصدي لكورونا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد عاد إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، صباح اليوم الاثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

WATCH LIVE: PM @BorisJohnson makes a statement outside 10 Downing Street https://t.co/rTLBCBzvDo — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 27, 2020

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