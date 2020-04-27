الاحتلال يحجز أموالاً من عائدات الضرائب الفلسطينية

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، أمراً يقضي بالحجز على 450 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، تحت حجج دعاوى من قبل المستوطنين ضد السلطة الوطنية.

وذكرت الإذاعة العبرية أن منظمة «شورات هدين» تقوم منذ سنوات عدة بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيقل من أموال المقاصة. يشار إلى أن محكمة الاحتلال المركزية، أصدرت في شهر يوليو 2019، قراراً يقضي بتحميل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض الإسرائيليين الذين يزعم تأثرهم بالعمليات بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيقل يتم استقطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية

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