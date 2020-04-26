ألمانيا: الصين طلبت منا الإدلاء بتصريحات إيجابية عن تعاملها مع كورونا

المصدر: برلين - رويترز

قالت وزارة الداخلية الألمانية في رسالة هذا الشهر إن دبلوماسيين صينيين تواصلوا مع مسؤولين بالحكومة الألمانية في محاولة لتشجيعهم على الإدلاء بتصريحات إيجابية عن كيفية تعامل بكين مع جائحة فيروس كورونا.

تقول الرسالة حسب رويترز«الحكومة الألمانية على علم باتصالات فردية قام بها دبلوماسيون صينيون بهدف الحث على الإدلاء بتصريحات إيجابية علنية عن تعامل جمهورية الصين الشعبية مع فيروس كورونا».

وتضيف الرسالة «لم تستجب الحكومة الاتحادية لهذه الطلبات».

تحمل الرسالة تاريخ 22 أبريل وأُرسلت إلى مارغريت باوزه النائبة في البرلمان عن حزب الخضر الألماني ردا على سؤالها عما إذا كان دبلوماسيون صينيون اتصلوا بمسؤولين ألمان بهدف تشجيعهم على الإدلاء بالتصريحات الإيجابية.

وكانت صحيفة فيلت إم زونتاج أول من نشر نبأ الاتصالات. ونقلت الصحيفة عن السفارة الصينية في برلين رفضها للتقرير الذي وصفته بأنه كاذب وغير مسؤول.

ولم يتسن الوصول للسفارة للحصول على تعليق اليوم الأحد، كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وتقول وزارة الداخلية في الرسالة إن الحكومة تقر بجهود الصين لاحتواء الوباء خاصة منذ 23 يناير، حتى دون أن تطلب منها بكين ذلك.

ومضت قائلة إن برلين أبلغت الحكومة الصينية بأنها تعتقد أن الشفافية ضرورية لمكافحة الوباء، لكنها لم تفصح عما إذا كانت تظن أن بكين التزمت الشفافية أم لا.

ولم تحدد الوزارة توقيت الاتصالات.

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