روسيا تدعو إلى التركيز على مكافحة تفشي «كورونا»

المصدر: موسكو - د. ب. أ

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المجتمع الدولي للتركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا، بدلا من مسألة تعليق الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية.

وقال لافروف خلال مشاركته في برنامج «اللعبة الكبرى» ،«أميركا هي المساهم الرئيس في ميزانية منظمة الصحة العالمية، لذلك إذا أخذنا أرقاما نسبية، فإننا نجد أن الأميركيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأميركيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم».

وأضاف الوزير الروسي: «لكن لم يسبق لأي موظف في الأمانة، مهما كانت جنسيته، أن رفض التواصل مع وفود الدول الأعضاء بالمنظمة إذا ظهرت لديهم أي أسئلة».