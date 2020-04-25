الأمانة السعودية لمجموعة العشرين تحث على تقديم مزيد من التبرعات في مواجهة «كورونا»

المصدر: واشنطن - رويترز

دعت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين إلى تقديم تبرعات إضافية عاجلة لمواجهة جائحة «كورونا» وتطوير اللقاحات اللازمة. وقالت أمانة المجموعة في بيان إن دولاً ومنظمات خيرية ومؤسسات من القطاع الخاص تبرعت بمبلغ 1.9 مليار دولار، في إطار هدف جمع ثمانية مليارات دولار التي حددها المجلس العالمي لرصد التأهب، لكن الأمر يتطلب المزيد.

وقال الأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد المبارك: «التحديات العالمية تتطلب حلولاً عالمية، وهذا هو وقت النهوض ودعم السعي لتطوير لقاح واقٍ وغيره من الإجراءات العلاجية لمكافحة (كوفيد-19)».

وقال البيان إن هناك حاجة إلى المزيد من الأموال لدفع تكاليف التعامل الطارئ والتشخيص والعلاج وتطوير وتصنيع ونشر اللقاحات اللازمة.

وحث المجلس العالمي لرصد التأهب، الذي شارك في تنظيمه البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، في مارس الماضي المانحين على جمع ثمانية مليارات دولار لتعزيز المبالغ التي يتعهد بها البنك الدولي وصندوق النقد.

وقال إن من الأهمية بمكان تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل كامل لتنسيق وتحديد أولويات جهود دعم الدول الأكثر ضعفاً، وتطوير أساليب تشخيص وعلاجات ولقاحات جديدة وتعزيز المراقبة وضمان توافر إمدادات كافية من أدوات الوقاية للعاملين في مجال الصحة.