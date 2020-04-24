اقتراحات ترامب حول علاج كورونا تصدم الخبراء: "ستقتل الفيروس والمرضى معاً "

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متعلقة بأساليب العلاج من فيروس كورونا، ردود فعل وانتقادات بين الأوساط الطبية، بحسب إعلام محلي.

و اقترح ترامب أمس خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، تعريض جسم المريض لضوء الشمس وحقنه بمعقمات بعد معرفته أنها تقتل الفيروس على الأسطح.

وذكر موقع "يو إس توداي" الأمريكي، أن ترامب اقترح على حكومة بلاده إدخال "الضوء داخل جسم المريض" كعلاج محتمل قال إنه يمكن تطبيقه "إما من خلال الجلد أو بأي طريقة أخرى".

وجاء اقتراح ترامب تعليقا على بحث أعده القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي وليام براين، الذي قال إن التجارب أظهرت أن الفيروس يضعف عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة.

وقال ترامب مخاطبا الطبيبة ديبورا بيركس، منسقة فريق العمل المعنى بكورونا: "أود منك التحدث إلى الأطباء لمعرفة ما إذا كان هناك أي طريقة يمكن من خلالها تطبيق الضوء والحرارة على جسم المريض لامتثاله للشفاء".

كذلك تساءل ترامب، خلال المؤتمر، عما إذا كان يمكن استخدام المطهرات لعلاج الفيروس في البشر.

فبعد حديث براين عن فعالية المعقمات في قتل الفيروس، تساءل ترامب "عما إذا كان يمكن قتل فيروس كورونا من خلال حقن المعقمات في جسم المريض"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وانتقد أطباء وخبراء صحة اقتراحات ترامب "غير الدقيقة" و"غير المبرهنة"، ونصحوا بعدم أخذ كلامه على محمل الجد.

وقال الطبيب فين غوبتا، خبير الصحة العامة المتخصص بالرئتين والعناية المركزية لمحطة "ان بي سي": "فكرة حقن الجسم أو شرب أي نوع من أنواع المواد المنظفة غير مسؤولة وخطرة. إنها طريقة يلجأ إليها كثيرا الأشخاص الراغبين في الانتحار".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ندد عدد من الأطباء والعلماء بكلام ترامب.

وقال المركز الفرنسي "مارساي ايمونوبول" بسخرية: "إضرام النار بالجسم قد يكون حلا بديلا مفيدا كذلك"، مشددا على أن الوسائل التي اقترحها الرئيس الأميركي "ستقتل الفيروس والمرضى في آن!"

من جهته قال رئيس إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية، الطبيب ستيفن هان، للشبكة الأمريكية: "بالتأكيد لن أوصي بابتلاع المعقمات".

تجدر الإشارة أن المطهرات والمعقمات مواد خطرة وسامة إذا تم تناولها، كما أن التعرض الخارجي لها قد يؤذي الجلد والعينين والجهاز التنفسي.

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