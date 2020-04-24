فرنسا تقيد بيع النيكوتين لتجربته في مكافحة كورونا

المصدر: باريس - د. ب. أ

فرضت فرنسا قيودا على بيع منتجات النيكوتين في الصيدليات بعدما أعلن باحثون عن تجربة لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام العقار في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويقيد مرسوم أصدره وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، نشر اليوم الجمعة، بيع منتجات النيكوتين للمدخنين السابقين في الصيدليات لقيمة شهر.

وجاء في المرسوم أن الإجراء اتخذ لخفض خطر سوء استهلاك الأشخاص للعقار بعد قراءة البحث ولضمان أن تظل الكمية متاحة للأشخاص الذين يعتزمون الإقلاع عن التدخين.

واقترح الباحثون بمستشفى بيتي-سالبترير في باريس في دورية لم تنشر بعد أن مستقبلات النيكوتين في الجسم قد تلعب دورا في مكافحة فيروس كورونا.

وقالوا إن بحثا أجري في فرنسا مؤخرا ولكن لم يتم مراجعته، أشار إلى أن الأشخاص الذي يدخنون حاليا بصورة يومية لديهم احتمال أقل بكثير للإصابة بعدوى حادة أو مصحوبة بأعراض كوفيد-19.

ويعتزم باحثو بيتي-سالبترير الذين حذروا في نفس الوقت من مخاطر التدخين الحادة على الصحة العامة، لإجراء تجارب سريرية بالنيكوتين.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لممثلي قطاع المطاعم والمقاهي أنه سوف يتحتم عليهم الانتظار حتى نهاية مايو حتى يتم تحديد متى سيباشرون أعمالهم مجددا.

ومن المقرر رفع قواعد الإغلاق الصارمة في فرنسا تدريجيا بداية من 11 مايو، ولكن لن يتم السماح للحانات والمطاعم وغيرها من الأماكن التي تخدم تجمعات عامة، بإعادة الفتح على الفور.