إيطاليا تعتزم رفع الحظرعن «الجنائز»

المصدر: روما - د.ب.أ

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيس، أمس، أن البلاد ستسمح مجدداً بإقامة الجنازات، بعدما أوقفتها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت لامورجيس أن الإجراء يأتي في إطار خطط لإعادة فتح البلاد تدريجياً بدءاً من الرابع من مايو.

يشار إلى أن إيطاليا ذات أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا في أوروبا. وقالت وزيرة الداخلية لصحيفة «أفينيري» التابعة للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية: «من غير المحتمل إنسانياً منع إقامة الجنازات لكثير من العائلات التي عانت فقدان أحد أفرادها».

وأضافت: «وفي ضوء مرحلة إعادة الفتح التدريجية، سأقترح على الحكومة خطوة ملموسة: أنه يجب أن نتمكن مجدداً من إقامة الجنازات، ولكن في حضور الأقارب المقربين فقط».

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