«الكرملين»: لا دلائل ضد الصين على التستر حيال «كورونا»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلن السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أمس، أن «الكرملين» لا يرى دلائل تشير إلى أن الصين كانت قد أخفت معلومات حول فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عنه قوله خلال مؤتمر صحافي، رداً على سؤال عما إذا كان «الكرملين» يرى أن الصين أخفت معلومات عن فيروس كورونا المستجد في المرحلة الأولية، ولم تتخذ تدابير في الوقت المناسب: «لا نرى وجود أي حجج مؤكدة لمثل هذه التصريحات».

وكان بيسكوف قد صرح الأربعاء، بأن جميع الادعاءات المتعلقة بالأصل الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد، غير مثبتة، في حين لا توجد معلومات كافية لاستخلاص أي استنتاجات، وقال: «الآن في كل مرة يظهر فيها ممثل أو خبير يؤكد أو يعطي تلميحات حول المنشأ الاصطناعي للفيروس، وفي وقت واحد يظهر ممثلان أو خبيران يستبعدان الأصل الاصطناعي للفيروس. لذلك، كلاهما يتحدثان بشكل غير مؤكد على الإطلاق. بينما على الأرجح لا تتوافر لدينا معلومات كافية للخروج بأي استنتاجات».

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