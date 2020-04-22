السيسي: ملتزمون بإعادة العالقين إلى مصر في أقرب فرصة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التزام الدولة المصرية بإعادة العالقين إلى مصر في أقرب فرصة .

وقال السيسي في مداخلة اليوم خلال افتتاحه انتهاء أعمال حفر "نفق الشهيد أحمد حمدي 2": "أطمئن حوالي 3500 عالق بإعادتهم إلى مصر رغم ظروف البلاد الصعبة".



وطالب السيسي شركات المقاولات الوطنية، بتخفيض تكلفة تنفيذ مشروعات حفر الأنفاق بدءا من نفق الشهيد أحمد حمدي 2، حتي يتم التمكن من الانتهاء من مشروعات الأنفاق المخطط تنفيذها.

وأكد السيسي أن إنشاء 40 "كوبري"، تكلف نحو 12 مليار جنيه، بسعر 400 مليون جنيه لكل كوبري.