الفحص يظهر عدم إصابة الرئيس الأفغاني بفيروس «كورونا»

المصدر: كابول - د.ب.أ

أعلن مسؤولون أفغان، أمس، أن نتائج الفحص أظهرت أن الرئيس أشرف غني، والسيدة الأولى، غير مصابين بفيروس كورونا، بعدما أفادت تقارير بتفشي الفيروس في القصر الرئاسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، في تغريدة، إن الفحوص أجريت بناء على طلب الرئيس والسيدة الأولى. وكتب صديقي في تغريدة: «الرئيس بصحة جيدة».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأحد، أن 40 موظفاً على الأقل في القصر أصيبوا بالفيروس.

وقال صديقي: إنه تم فحص الموظفين، الذين يعانون أعراض الفيروس، دون إعلان أي أعداد لحالات الإصابة.

وإجمالاً، سجلت أفغانستان أكثر من 1000 حالة إصابة بكورونا، مع 36 حالة وفاة. ويتوقع المسؤولون أن الحالات الجديدة ستزداد بسرعة في الأسابيع المقبلة.

وتم فحص نحو 7000 شخص فقط في أفغانستان حتى الآن.

يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في أفغانستان هش، بسبب أربعة عقود من الصراع.