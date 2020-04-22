ارتفاع حالات التسمم جراء المواد المنظفة في أميركا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

زادت الاتصالات بمراكز معالجة حالات التسمم الأميركية، بسبب إصابات تتعلق بمساحيق التنظيف أو التعقيم، لاسيما ماء الجافيل والجل المطهر، بنسبة 20%، على ما جاء في تقرير أعدته المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وتلقت هذه المراكز 45550 اتصالاً مرتبطاً بهاتين الفئتين بين يناير ومارس، في مقابل 37822 بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرتبط هذا الارتفاع بجائحة «كوفيد-19»، على ما يفيد معدو التقرير، بسبب تزامنه مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تضاعف عدد الاتصالات المتعلقة بحالات تنشق مواد مطهرة، وكان 40% منها يتعلق بأطفال دون سن الخامسة.

ولم يحدد معدو التقرير عدد الوفيات، الناجم عن حالات التسمم هذه.