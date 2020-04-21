اتهام مسؤول أميركي بإخفاء معلومات حساسة حول أزمة "كورونا"

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "الترنت"

تعرض حاكم فلوريد الجمهوري رون ديسانتيس، والمؤيد للرئيس الاميركي دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة، لأنه لم يتصرف على نحو استباقي في تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مثل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أو حاكم ولاية نيوجرسي فيل ميرفي. وخلال هذا الأسبوع، أشار الصحفي ديفيد سمايلي من صحيفة "ميامي هيرالد"، إلى بعض الأساليب التي بدا فيها عجز إدارة ديسانتيس في توقعها لأعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فلوريدا.

وقال سمايلي في الصحيفة إن ادارة ديسانتيس "لم تكن على استعداد لتقديم معلومات حاسمة عن استجابتها لازمة الفيروس، كما أنه حاول اخفاء التفاصيل المهمة المتعلقة بمدى عمق الأزمة في فلوريدا عن العامة".

وناقش سمايلي طلب صحيفة "ميامي هيرالد" الأخير للحصول على معلومات حول أعداد الوفيات بسبب كورونا في جنوب فلوريدا، وقال "عندما حاولت صحيفة ميامي هيرالد الحصول على معلومات من مكتب الفحص الطبي في ميامي، الشهر الماضي، حول الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في وسط الولاية، انبرى محامو وزارة الصحة في الولاية لمنع انتشار السجلات على الملأ".

واضاف سمايلي أن هؤلاء المحامين "أمضوا نحو أسبوعين وهم يحاولون اقناع نظرائهم في منطقة "ميامي-دادي" في جنوب غرب فلوريدا عدم تقديم هذه المعلومات لصحيفة هيرالد".

وفي 2 ابريل الجاري قالت نائب المستشار العام لدائرة فلوريدا الصحية، كريستينا لاميا، لمحامي "ميامي هيرالد" دادي كريستوفر انجل: "كان موقف الدائرة الصحية مفاده أن المعلومات المطلوبة يجب عدم نشرها، لأنها تعتبر سرية ولا ينبغي عرضها على العامة".

ويوم الخميس الماضي، ذكر سمايلي أن هيرالد تلقت المعلومات التي طلبتها عندما "رفضت منطقة ميامي-دادي مطلب وزارة الصحة في فلوريدا" ولكن وفق سمايلي فإن أسلوب المراوغة كان لايزال ساري المفعول على مستوى الولاية عندما يتعلق الأمر بتأثيرات فيروس كورونا على فلوريدا.

وقال سمايلي مفسرا إنه "خلال الأسابيع الأخيرة رفضت منظمة إدارة ورعاية الصحة في فلوريدا، ذكر أسامي دور العجزة التي تفشى بها وباء كورونا، على الرغم من أن رقم الحالات قد زاد على 1300" وأضاف "وحتى يوم الأربعاء الماضي رفضت إدارة السجون الاعتراف بوقوع حالتي وفاة نتيجة فيروس كورونا في سجن يدار من جهة خاصة. ولاتزال وزارة الصحة في ولاية فلوريدا غير مستعدة للإفصاح عن أعداد اختبارات فيروس كورونا المتراكمة التي لم يتم انجازها في المختبرات الخاصة".