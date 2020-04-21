دولة عربية تسجل "صفر" إصابات جديدة بكورونا

المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن عدد الإصابات المثبتة في البلاد مستقر عند 677 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات حتى تاريخه عند 21 حالة.

إلى ذلك، استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر الاونيسكو وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر. وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.



وجلس رئيس البرلمان نبيه بري إلى مكتب على المسرح مع بدء الجلسات التي تستمر ثلاثة أيام.



واعتصم محتجون لبنانيون أمام قصر الاونيسكو احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع عقد مجلس النواب الجلسة التشريعية.