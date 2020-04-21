رسائل تحذير إلى 210 آلاف شخص في تايوان بسبب مخاوف من «كورونا»

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

قال مسؤولون في تايوان، أمس، إنه تم توسيع شبكة المراقبة، في ظل تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين بحارة، حيث قامت بإرسال رسائل تحذيرية عبر الهاتف المحمول إلى 210 آلاف شخص يواجهون خطر الإصابة بالفيروس.

وكان مركز قيادة مكافحة الأوبئة بدأ، أول من أمس، تعقب 3000 شخص كانوا على اتصال بـ24 بحاراً، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وخلص تحقيق إلى أن الـ24 مريضاً زاروا عشرات الأماكن العامة المزدحمة، بعد نزولهم من سفينتهم الأربعاء الماضي. وهذه الأماكن شملت محطات نقل عام، ومراكز تسوق في مدن عدة، بالجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة.

وجرى إغلاق محال وأماكن عدة، مؤقتاً، من أجل أعمال التطهير، وقال المركز إن الرسالة تطالب متلقيها بمراقبة صحتهم لمدة 14 يوماً.