بالفيديو.. مقاتلة تطلق صاروخًا بالخطأ داخل مطار تشادي وتقتل 5 أشخاص

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أسفر حادث صادم عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بعد أن أطلقت طائرة عسكرية روسية الصنع، صاروخًا أصاب منزل قائد كبير في الجيش التشادي.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل البريطانية، لحظة إطلاق المقاتلة روسية الصنع من طراز "سوخوي سو 25" لصاروخ دون قصد في مطار قاعدة (Adji Kossei) الجوية في تشاد، يوم الجمعة، بينما كانت تستعد للإقلاع. واخترق الصاروخ خزان وقود قبل انحرافه عن المدرج وخروجه من إطار الكاميرا، قبل أن يرتطم بمنزل قائد الحرس الرئاسي لتشاد، الجنرال محمد صلاح إبراهيم.

وتم الإبلاغ عن وفاة 4 أشخاص بالغين وطفلين في البداية، قبل وفاة فتاة صغيرة، في وقت لاحق في المستشفى، وفقًا لتقارير محلية. وقال المراقبون، إن خزان الوقود كان فارغا على ما يبدو، ولهذا السبب لم ينفجر عندما أصابه الصاروخ.

وقال رئيس أركان الجيش التشادي، الجنرال أباكار عبد الكريم داود: "في حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، أُطلقت قذيفة عن طريق الخطأ من طائرة عسكرية، كانت على وشك الإقلاع من قاعدة آدجي كوسى العسكرية في نجامينا".