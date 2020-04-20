«الصحة السعودية»: تسجيل 1122 إصابة جديدة بـ «كورونا» في المملكة

المصدر: نقلاً عن قناة العربية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1122 حالة، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10,848 إصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وأشار عبدالعالي إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من «كورونا» إلى 1490 حالة في المملكة.

وكان المسؤول السعودي أكد، أمس، أن آليات الفحص والعلاج موحدة في مناطق المملكة كافة. وأكد أن الفحوص المخبرية تعتمد عاملي «السرعة والدقة» معاً، مشيراً إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية حتى الآن تخطى 180 ألف فحص.

وأكد أن المسح النشط يتم وفقاً لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، لافتاً إلى أن مختبرات عالية الدقة تشارك في الكشف عن الفيروس. وتابع قائلاً إن المسح النشط متواصل في المواقع الأكثر عرضة للتفشي.