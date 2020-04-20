تعويضاً لخسائر "كورونا".. صحيفة ألمانية تطالب الصين بدفع 160 مليار دولار

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "ذي إكسبريس"

أثارت ألمانيا غضب بكين بعد أن نشرت صحيفة كبرى فاتورة بقيمة 160 مليار دولار، تقول إنه يتوجب على الصين دفعها لبرلين كتعويض للخسائر الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا".

وبذلك تكون ألمانيا قد اتبعت نهج فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في إلقاء اللوم على الصين، حيث نشأ الفيروس.

وتأتي الهجمات الأخيرة وسط نتائج تشير إلى أن بكين بدت وكأنها تغطي على الحجم الحقيقي للأزمة، إذ يظل مصدر تفشي المرض لغزاً.

وجاء انضمام ألمانيا إلى المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، في هجوم نادر، بعد أن أشارت برلين إلى مسؤولية بكين عن الوباء العالمي؛ إلى أن أصدرت الفاتورة من خلال صحيفة "بيلد" الشهيرة.

ويوم السبت، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا كانت مسؤولة "عن علم"، عن جائحة الفيروس التاجي.

وقال ترامب للصحافيين، "كان يمكن إيقافها (الجائحة)، في الصين، قبل أن تبدأ ولكن الأمر لم يكن كذلك، والعالم كله يعاني بسبب ذلك"، متابعا، "إذا كان خطأ فهو خطأ، ولكن إذا كانوا مسؤولين عن علم، فيجب أن تكون هناك عواقب." وقال إن الصينيين "محرجون" والسؤال هو ما إذا كان ما حدث بالفيروس التاجي "خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم تم عمداً؟".