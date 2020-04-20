17 قتيلا بإطلاق نار في كندا

قتل مسلح 17 شخصا على الأقل خلال عملية إطلاق نار عشوائي ليل السبت، في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، قبل أن تعلن الشرطة العثور عليه ميتا، الأحد، إثر مطاردة استمرت ساعات.
وقالت الشرطة إن الحادث بدأ مساء السبت في بلدة على ساحل الأطلسي تبعد عشرات الأميال شمالا عن هاليفاكس عاصمة المقاطعة، واستمر لما يقرب 12 ساعة.
والمشتبه به، بحسب الشرطة، رجل يدعى غابرييل ورتمان، ويبلغ من العمر 51 عاما.
وقالت الشرطة أن وورتمان أطلق النار على عدد من الناس في مناطق متفرقة من المقاطعة، قبل أن يلقى مصرعه.
وذكرت الشرطة، في البداية، إنها اعتقلت المشتبه به في إطلاق النار، بمحطة بنزين في هاليفاكس، بعدما خلف إطلاق النار "ضحايا متعددين".
وقالت وسائل إعلام محلية إن مطلق النار، يمتلك أعمالا تجارية في المنطقة.
ويعتبر الحادث هو الأعنف من نوعه، منذ أن قتل رجل مسلح 15 امرأة في مونتريال في ديسمبر عام