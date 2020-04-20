17 قتيلا بإطلاق نار في كندا

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ مساء السبت في بلدة على ساحل الأطلسي تبعد عشرات الأميال شمالا عن هاليفاكس عاصمة المقاطعة، واستمر لما يقرب 12 ساعة.

والمشتبه به، بحسب الشرطة، رجل يدعى غابرييل ورتمان، ويبلغ من العمر 51 عاما.

وقالت الشرطة أن وورتمان أطلق النار على عدد من الناس في مناطق متفرقة من المقاطعة، قبل أن يلقى مصرعه.