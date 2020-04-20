17 قتيلا بإطلاق نار في كندا

المصدر:
  • متابعة موقع الامارات اليوم
التاريخ:

قتل مسلح 17 شخصا على الأقل خلال عملية إطلاق نار عشوائي ليل السبت، في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، قبل أن تعلن الشرطة العثور عليه ميتا، الأحد، إثر مطاردة استمرت ساعات.

وذكرت الشرطة، في البداية، إنها اعتقلت المشتبه به في إطلاق النار، بمحطة بنزين في هاليفاكس، بعدما خلف إطلاق النار "ضحايا متعددين".

وقالت وسائل إعلام محلية إن مطلق النار، يمتلك أعمالا تجارية في المنطقة.

ويعتبر الحادث هو الأعنف من نوعه، منذ أن قتل رجل مسلح 15 امرأة في مونتريال في ديسمبر عام

طباعة
أعلى