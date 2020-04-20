431 مصاباً بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في الأراضي الفلسطينية إلى 431 حالة، وقالت إن الإصابات بالفيروس تتوزع بواقع 307 في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة، و111 داخل مدينة القدس. وذكرت أن الإصابات في القدس ليست نهائية، نظراً إلى صعوبة التأكد من صحة الأرقام بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 71 حالة، فيما وصل عدد المحجورين إلى 15 ألفاً و500، علماً بأنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة في وقت سابق. من جهة أخرى، صرح عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، خليل الحية بأن «كل الخيارات والسيناريوهات متاحة لإلزام إسرائيل بتوفير المستلزمات المطلوبة لمواجهة فيروس (كورونا) في القطاع». وحذر الحية، في تصريحات صحافية، من أن «تتبع (حماس) إجراءات أخرى، إن منع الاحتلال مستلزمات مواجهة (كورونا) عن غزة».