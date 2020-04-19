مصر تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و15 حالة وفاة

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الأحد تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 732 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1001 حالة.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها و239 حالة وفاة.

من جانبها وجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الشكر للقوات المسلحة لدعمها القطاع الطبي كما «أثنت على جهودها في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين».