السعودية: 1088 إصابة جديدة بـ"كورونا.. والمتعافون 1398

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 97 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إلى تسجيل 1088 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 9362 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 69 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1398 حالة.

وأضاف أن آليات الفحص والعلاج موحدة في مناطق المملكة كافة. وأكد أن الفحوص المخبرية تعتمد عاملي «السرعة والدقة» معا، مشيرا إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية حتى الآن تخطى 180 ألف فحص.

وأكد أن المسح النشط يتم وفقا لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، لافتا إلى أن مختبرات عالية الدقة تشارك في الكشف عن الفيروس. وتابع قائلا إن المسح النشط متواصل في المواقع الأكثر عرضة للتفشي.

وكان المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، ذكر أمس، أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.

وكانت وزارة الداخلية وضمن توسيع الإجراءات لمحاربة كورونا، أعلنت السبت، عزل حيين في منطقة الأحساء شرق المملكة.