بعد شفاء المصابين فيها.. أول دولة عربية تعلن خلوها من كورونا ...

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت موريتانيا رسمياً اليوم السبت عن خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن نتائج فحص آخر مصاب بالفيروس كانت سلبية، وهو ما يعني خلو البلاد من الفيروس، بعد تعافي جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الحالة الأخيرة التي تعافت اليوم تعود لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي، مشيرة إلى أنها ستبقى احتياطياً تحت الحجر الصحي لمدة 4 أيام إضافية.