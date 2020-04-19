ثلثا بحارة «ثيودور روزفلت» المصابين لم تظهر عليهم أعراض «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن نائب رئيس هيئة أركان القوات الأميركية الجنرال جون هايتن، أن ثلثي عناصر البحرية من طاقم حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، الذين تبينت إصابتهم بفيروس كورونا، لم تظهر عليهم أي أعراض. وأوضح هايتن خلال مؤتمر صحافي أن «كوفيد-19» الذي جمد حاملة الطائرات النووية في غوام وتسبب بوفاة أحد البحارة، سمح لوزارة الدفاع الأميركية بجمع قاعدة بيانات ثمينة حول تأثير الفيروس على العسكريين. وقال: «ليسوا سوى 5000 شخص، لكنهم من شريحة خاصة من الناس». ولفت الجنرال إلى أن نسب المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض تراوح، حسب الدراسات، بين 20% و50%.