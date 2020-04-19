ترامب يدعم المزارعين الأميركيين المتضررين من «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن برنامج جديد لمساعدة المزارعين الأميركيين الذين يعدون بغالبيتهم ناخبين أوفياء له، وتضرروا بشدة من «كوفيد-19»، داعياً إلى التمرد على إجراءات العزل الرامية لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة نحو 37 ألف شخص في أول اقتصاد في العالم.

وبمعزل عن مؤتمره الصحافي اليومي الذي يكرسه عادة لمهاجمة خصومه، عبّر ترامب في تغريدة عن دعمه لمتظاهرين احتجوا على أوامر الحجْر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، داعياً إلى «تحرير» ثلاث ولايات أميركية حكامها ديمقراطيون.

وكتب الملياردير الجمهوري رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في «تويتر» «حرروا مينيسوتا!»، «حرروا ميشيغان!»، «حرروا فرجينيا!». وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم.

جاء ذلك بينما تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 700 ألف.

وانتهز الرئيس الأميركي فرصة مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا ليعلن عن مساعدات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 19 مليار دولار للأرياف.

وقال ترامب الذي يأمل في انتخابه لولاية رئاسية ثانية في اقتراع نوفمبر المقبل: «سنطبق برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من أجل مزارعينا ومربي الماشية الرائعين الذين يواجهون عواقب الوباء العالمي». وأوضح وزير الزراعة الأميركي سوني بيرديو أن 16 مليار دولار ستذهب مباشرة إلى المزارعين، بينما سيتم استخدام المليارات الثلاثة المتبقية لشراء منتجات غذائية ستوزع على الأكثر فقراً. وكان ترامب أغرق جزءاً من قطاع الزراعة الأميركية في أزمة من خلال خوضه حرباً تجارية مكلفة مع الصين، وقد ردت بكين باستهداف هؤلاء الداعمين الأوفياء للرئيس عبر فرض رسوم استيراد كبيرة على منتجاتهم.

وعبر ترامب في مؤتمره الصحافي أيضاً عن أمله في استئناف حملته الانتخابية بسرعة، وقال «آمل أن نتمكن من عقد تجمعات انتخابية، هذا جيد جداً للبلاد، وهذا مهم جداً للسياسة. هذه طريقة رائعة لنشر رسالتنا».

كما عبّر عن شعوره بالإحباط بسبب عدم تمكّنه من مغادرة واشنطن، بينما اعتاد سابقاً قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مارالاغو بفلوريدا.

الرئيس الأميركي:

سنطبق برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من أجل المزارعين ومُربي الماشية.