إيران تستعرض مستلزمات طبية في «يوم الجيش»

المصدر: دبي -رويترز

استعرضت إيران، أمس، عربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى في العيد الوطني للجيش، لتسليط الضوء على دور الجيش في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب البلاد بقوة.

وأقيم الاستعراض الصغير «حماة الوطن سواعد السلامة» في مركز تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون الكمامات على وجوههم. وكان المشهد بعيداً كل البعد عن المسيرات المعتادة في مناسبة اليوم الوطني للجيش، التي يظهر فيها عادة جنود المشاة، يسيرون بالخطوة المنتظمة، والصواريخ والغواصات والعربات المدرعة، بينما تحلق الطائرات الحربية في الجو.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة إلى الجنود، نشرتها وسائل الإعلام الرسمية «بسبب البروتوكولات الصحية والاجتماعية، من غير الممكن تنظيم مواكب الجنود.. العدو الآن خفي، والأطباء والممرضون هم من يقفون في الخطوط الأمامية لساحة المعركة».

ووجه قائد الجيش، الميجر جنرال عبدالله موسوي، الشكر لأكثر من 11 ألفاً من العاملين الطبيين العسكريين، الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

وضرب مرض «كوفيد-19» الذي يتسبب فيه الفيروس إيران بقوة أشد من أي مكان آخر في الشرق الأوسط. وزاد عدد الوفيات بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 4869، أول من أمس، وقال تقرير برلماني إن العدد الفعلي قد يكون ضعف هذه الرقم تقريباً.