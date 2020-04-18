آبي يناشد اليابانيين: من فضلكم تجنبوا الخروج

المصدر: طوكيو -رويترز

وجّه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مناشدة قوية لليابانيين، أمس، بالبقاء في المنازل لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك في أشد تصريحاته صرامة منذ بداية الأزمة.

وسجلت الإصابات الجديدة رقماً قياسياً جديداً في طوكيو قبل خطاب آبي، الذي قال فيه إن توسيع حالة الطوارئ هذا الأسبوع لتشمل أنحاء البلاد كافة مدفوعة بمخاوف من احتمال عجز الخدمات الطبية عن الاستيعاب في المناطق الريفية التي يسكنها الكثير من المسنين.

وقال آبي «من فضلكم تجنبوا الخروج»، مضيفاً أن تقليل الاختلاط بين الأفراد في طوكيو وأوساكا، وهما من أشد المناطق تضرراً بالفيروس، لايزال دون المستويات المستهدفة.

وأضاف «كل شيء يعتمد على تصرف كل فرد».

من جهة أخرى، عبّر آبي عن دعمه، أمس، لدور منظمة الصحة العالمية في مكافحة الفيروس.