ماكرون: الاعتقاد بأن الصين تعاملت بشكل أفضل مع «كورونا» «سذاجة»

المصدر: عواصم - وكالات

رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، فكرة أن الصين تعاملت مع فيروس كورونا بشكل أفضل من الديمقراطيات الغربية، معتبراً الاعتقاد في ذلك «سذاجة»، فيما دعت الصين إلى الوحدة الدولية في مواجهة انتشار الفيروس، ونفت أي تستر على حجم تفشي الوباء على أراضيها.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن ماكرون قوله إنه لا يوجد وجه للمقارنة بين الدول التي تتدفق فيها المعلومات بحرية ويستطيع مواطنوها انتقاد حكوماتهم، ودول يجري فيها قمع الحقيقة.

وقال ماكرون للصحيفة: «بالنظر إلى هذه الاختلافات، والخيارات التي اتخذت وما عليه الصين اليوم، وهو ما أحترمه، فلا ينبغي أن نكون بهذه السذاجة إلى حد القول إنها كانت أفضل بكثير في التعامل مع هذا. لا نعرف. من الواضح أن أموراً حدثت ولا نعرفها».

في المقابل، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إنه «من الضروري أن تتحد كل الدول لمكافحة الوباء، وكسب الحرب ضد كوفيد-19».

وجاءت تصريحاته رداً على ماكرون.

وأعلنت بلدية مدينة ووهان حيث ظهر الفيروس في نهاية ديسمبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس بعد مراجعتها لتشمل 1290 وفاة إضافيّة. وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بـ«كوفيد-19» في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة.

ونفى تشاو أن تكون السلطات الصينية تستّرت على حجم تفشي الفيروس. وقال «لم يحدث تستر، ولن نسمح بذلك أبداً».

واعترف بحدوث «حالات تأخير وإغفال وعدم دقة» في تسجيل الوفيات في بداية الوباء بسبب اكتظاظ المستشفيات، لكنه أكد أن «ردّ الصين على الوباء لا مأخذ عليه».

ووهان تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس بعد مراجعتها لتشمل 1290 وفاة إضافيّة.