تنسيق أميركي - صيني لمكافحة «كوفيد-19».. وبوتين يؤكد ضرورة التعاون مع واشنطن

المصدر: عواصم ■وكالات

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 137 ألفاً و500 شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، منهم أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا، أي أكثر من 65% من الوفيات في العالم، في حين شُخّصت أكثر من مليونين و83 ألفاً و820 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وتعهّدت الولايات المتحدة والصين بالتنسيق لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ، رغم التوترات القائمة بينهما، بينما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا لمواجهة تفشي وباء «كوفيد-19».

وتفصيلاً، أودى وباء «كوفيد-19» بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا، أي أكثر من 65% من الوفيات في العالم. ومع عدد وفيات بـ90 ألفاً و180 من أصل مليون و47 ألفاً و279 إصابة، تبقى أوروبا القارة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد الذي أودي بحياة 137 ألفاً و500 شخص في العالم.

وسجلت إيطاليا (21 ألفاً و645 وفاة)، وإسبانيا (19 ألفاً و130 وفاة)، بعد أن أحصت أمس 551 وفاة، مسجّلةً ارتفاعاً طفيفاً بعدد الوفيات اليومي، تليهما فرنسا (17 ألفاً و167 وفاة)، وبريطانيا (12 ألفاً و868 وفاة). وفي العالم تم تسجيل ما لا يقل عن مليونين و83 ألفاً و551 إصابة.

وفي مواجهة تفشي الوباء، تعهّدت الولايات المتحدة والصين بالتنسيق لمكافحة الفيروس، رغم التوترات القائمة بينهما.

وشدّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية مع أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني للسياسة الخارجية يانغ غييشي، الأربعاء، مجدداً، على «ضرورة» الشفافية الكاملة، وتشارك المعلومات لمكافحة وباء «كوفيد-19»، وتجنّب أوبئة في المستقبل.

وقالت الخارجية الأميركية إن الطرفين أكدا التزامهما التغلب على وباء «كوفيد-19»، واستعادة الصحة والازدهار العالميين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن يانغ ييشي قوله إن بكين مستعدة لمواصلة تشارك معلوماتها وخبرتها في إدارة الوباء مع الولايات المتحدة.

وفي موسكو، أعلن متحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الرئيس شدد على ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد مبادرات إنسانية قام بها البلدان في الأيام الأخيرة.

وقال لصحافيين «يرى بوتين أن التعاون ضروري في زمن تفشي الأوبئة»، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لإرسال أجهزة تنفس إلى روسيا، وإعلان روسيا إرسال مساعدة إنسانية إلى الولايات المتحدة في أبريل.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس، إن روسيا ستوضح خلال الأيام المقبلة موقفها تجاه دعوة الأمم المتحدة لهدنة عالمية، حتى يتسنى للعالم التركيز على مواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد استكمال المشاورات.

وأبلغت روسيا أمس عن 3448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاعاً من 3388 في اليوم السابق، وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 27 ألفاً و938 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن 34 شخصاً توفوا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 232.

وفي طهران، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4869 حالة، بعد تسجيل 92 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

- إسبانيا تعلن تسجيل 19130 وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ.

- روسيا تسجل 34 وفاة و3448 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة.