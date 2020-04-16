بالفيديو.. "شرطة الرياض" تطيح بـ 4 مزورين لتصاريح "منع التجول"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

ضبطت شرطة منطقة الرياض مجموعة من الأشخاص يقومون بتزوير تصاريح التنقل التي تمنحها وزارة الداخلية السعودية خلال فترة منع التجول، لمن تتطلب ظروفهم الخروج من المنزل في أوقات المنع.

وأظهر مقطع فيديو بثه "سناب الداخلية"، قيام أحد رجال الأمن السعودي بالاتصال على أحد المزورين ويدعي رغبته بالحصول على تصريح مزور، ورد عليه الشخص المزور بأن التصريح الواحد قيمته 3 آلاف ريال، وحدد له الموقع الذي سيلتقيه فيه.

وبمجرد وصول رجلي الأمن للموقع قاما بإيقاف الشخص والقبض على باقي رفاقه، ومصادرة التصاريح المزورة.

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على عدد من الأشخاص زوروا تصاريح تنقل أثناء فترة منع التجول.#في_قبضة_رجال_الأمن #تم_القبض pic.twitter.com/Vl3T2ABvnp — الأمن العام (@security_gov) April 15, 2020

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص، وهم: (مواطنان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر).

جاء ذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول بقيمة 3000 ريال للتصريح الواحد، وقد تم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم 31 تصريحاً مزيفاً بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة 93000 ريال.