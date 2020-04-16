مصر: غلق كامل للمحال والمولات في "شم النسيم"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، إن شم النسيم مناسبة وطنية مرتبة بالأعراف المصرية، وناقشنا خلال الأيام الثلاث الماضية وتابعنا مع المحافظين "حريصين على استمرار السيطرة على الفيروس، وإدارة المنظومة والأرقام طبقا للمقررات ويهمنا جدا الحفاظ على هذا السياق".

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري أن حجم التواجد بالشوارع على مجار الثلاث أيام السابقة "لابد من وعي المواطن وتجنب المسافات الكبيرة على المستوى الشخصي والفردي، والاستفادة من وسائل الوقاية، وتوجهنا يوم الاثنين المقبل الإجراءات المتشددة، يوم شم النسيم نفس اجراءات الجمعة والسبت وغلق كامل للمحال والمولات".

ولفت مدبولي: "غلق كامل لكل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وبالإضافة لذلك سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام وأتوبسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ".