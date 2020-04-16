سلطنة عمان تعزل سوقاً سياحياً وسط المخاوف من "كورونا"

المصدر: مسقط - رويترز

أغلقت سلطنة عمان سوقا للأقمشة في مدينة يتردد عليها السياح بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في حين أعلنت اليوم الخميس اكتشاف أكثر من 100 إصابة جديدة أغلبها بين الوافدين الأجانب ليتجاوز عدد الإصابات ألف حالة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أغلقت السلطنة محافظة مسقط التي تضم العاصمة بعد منع الحركة في مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

وقال وزير الصحة العماني إن سوق الأقمشة في بلدة جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، والتي تشتهر بأبراج المراقبة وبقلعتها، سيبدأ عزلها من الساعة الرابعة صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر بعد رصد 12 حالة عدوى فيها.