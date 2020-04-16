"الصليب الأحمر": تفشي "كورونا" يهدد بتدمير حياة الملايين في 6 دول عربية

المصدر: جنيف - رويترز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم سورية والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المناطق المضطربة على الاستعداد "لتداعيات مدمرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي".