الصين: لا يوجد دليل على "تسرب" "كورونا" من مختبر بووهان

المصدر: بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليوني شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل.

وأدلى المتحدث باسم الوزارة، تشاو لي جيان، بهذه التصريحات ردا على سؤال بشأن الاتهامات بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد المعامل في مدينة ووهان بوسط الصين، التي بدأ منها التفشي في نهاية العام الماضي.

تأتي تصريحات المسؤول الصيني بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إنه ينبغي لبكين الإفصاح عما تعلمه.

ولا يزال مصدر الفيروس غامضا. كان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي قد قال يوم الثلاثاء إن المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي ولم يتم تخليقه في معمل بالصين، لكن لا يوجد ما يؤكد أي من الاحتمالين.

وأفادت "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر عديدة، أن أول مريض مصاب بعدوى فيروس التاجية COVID-19 عمل في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية.

واتهم مصدر "فوكس نيوز" الصين "بقيامها بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة".

هذا وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.