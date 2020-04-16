مؤتمر أوروبي للمانحين في 4 مايو لتطوير لقاح ضد «كورونا»

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس، أنها ستنظم مؤتمراً عبر الإنترنت للجهات المانحة، في الرابع من مايو المقبل، لجمع أموال تُخصص للأبحاث لتطوير لقاح وعلاجات ضد وباء «كورونا المستجد»، وأوضحت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحافي، أن «اللقاح أفضل فرصة جماعية للانتصار على الفيروس»، وأضافت: «سيسمح المؤتمر بالتطرق إلى مسألة العجز في التمويلات الفورية وإيجاد حلول مبتكرة ومنصفة».

وتابعت أن اتصالات أجريت مع منظمات كبرى، وسيعقد المؤتمر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت «آمل أن تلبي الدول والمنظمات في العالم أجمع هذا النداء»، وعرضت فون دير لاين، أمس، بحضور رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، خارطة طريق لخروج منسق للاتحاد الأوروبي من العزل، وجاء في سلسلة التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء: «من الواضح أنه سيتعين على المجتمعات التعايش مع الفيروس إلى حين تطوير لقاح أو علاج».