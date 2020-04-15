مصر.. تصفية خلية إرهابية واستشهاد ضابط في مواجهة نارية بـ«الأميرية»

المصدر: وكالات، ومتابعات جعفر محمد أحمد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، خلال مواجهة نارية بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، مساء الثلاثاء، في منطقة الأميرية شرقي القاهرة.

وحسب وزارة الداخلية بدأت الاشتباكات الساعة ٥ مساء الثلاثاء، وتم دعم قوات الأمن في المنطقة بضباط من العمليات الخاصة، ثم بقوات من مكافحة الإرهاب في الداخلية.

وطالبت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور في المنافذ أثناء تبادل إطلاق نيران بين قوات الشرطة والعناصر الإرهابية المسلحة داخل منطقة عزبة شاهين.

وتمكنت القوات الأمنية خلال عملية #الأميرية التي استمرت قرابة أربع ساعات من السيطرة على المبنى الذي يحتمي به الإرهابيون، وتمكنت من دخول العمارة السكنية، وتصفية جميع عناصر المجموعة الإرهابية وعددهم سبعة وعثر بحوزتهم على بنادق آلية وأسلحة خرطوش.

وحول تفاصيل «واقعة الأميرية» الأمنية التي شهدتها عزبة شاهين في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، قال مصدر أمني، أنه لم يتمكن أي فرد من المجموعة الإرهابية من الفرار وتمت تصفية جميع العناصر المسلحة الذين كانوا متواجدين في الشقة التي كانوا يستخدمونها.

وأشار المصدر إلى أن الأهالي الذين لم يتمكنوا من مغادرة مساكنهم، التزموا عدم الخروج من المساكن أو فتح الشرفات وتم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل.

وحسب الصحف المصرية، كانت معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطني بوجود خلية إرهابية تحوز مخزنا للأسلحة في شقة سكنية بمنطقة الأميرية.

وفور بدء عملية المداهمة، أطلق المسلحون النار على قوات الأمن، فاندلعت مواجهة مسلحة، تمكنت خلالها الأمن من قتل عناصر المجموعة الإرهابية، فيما أصيب ضابطان من القوة الأمنية، توفي أحدهم لاحقا متأثرا بإصابته هو المقدم فوزي الحوفي، كما أصيب فردي شرطة.

وأفادت التحريات الأولية إلى أنه تم إحباط مخطط من الجماعات الإرهابية يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية، ومشطت قوات مكافحة الإرهاب والأمن المنطقة.

وحسب صحيفة «المصري اليوم» تداول ضباط على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعظيم سلام للشهيد وابن محافظة البحيرة المقدم فوزي الحوفي.

والحوفي، خريج دفعة 2004، وأب لطفلتين 4 و7 سنوات، وكانت مهمته ملاحقة العناصر الإرهابية وتنفيذ تكليفات وقرارات النيابة بالضبط والإحضار. وسبق تعرض الحوفي للإصابة أثناء ملاحقة عنصر إرهابي في الوراق بشارع التل.

وقد أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في #حادث الأميرية الإرهابي حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث.