«كورونا».. هل استهترت أوروبا برحيل جيلها الأكبر؟

المصدر: زياد حيدر - برشلونة

في دراسة تعود إلى عام 2008، توقعت أبحاث ديموغرافية، قامت بها مؤسسة الأبحاث الإسبانية CSIC، أن تتصدر إسبانيا الدول المعمرة في العالم، وذلك بعد تقديرات تشير إلى أن شريحتها الأكبر سناً من السكان سيرتفع تمثيلها إلى ما يقارب الـ40% في عام 2050، وذلك للفئة العمرية التي تزيد على 65 عاماً، وهي الفئة التي تشكل الآن نحو 17% من نسبة السكان، بما يقارب سبعة ملايين نسمة. ووفقاً للدراسة ذاتها، فإن ربع هذه الفئة على الأقل بلغ من العمر ما يزيد على 80 عاماً، بما يسمح لإسبانيا بحلول عام 2050 التحول إلى الدولة المعمرة الأكبر في العالم.

ليس مستغرباً

وهذا ليس غريباً، إذ تعتبر إسبانيا التي تتمتع بسمعة قطاع صحي ممتازة، من أعلى الدول نِسباً في تعمير السكان، حيث يصل متوسط العمر المتوقع للفرد إلى نحو 82 سنة بالنسبة للرجال، و85 سنة بالنسبة للنساء، وفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية في عام 2018، وهو ما يضع إسبانيا في المرتبة الثالثة عالمياً من هذه الناحية، مع توقعات بأن تتبوأ المركز الثاني بدلاً من اليابان خلال السنوات المقبلة.

لكن هذا ربما يتغير، نتيجة استشراء وباء «كورونا» في البلاد، وتفضيله كبار السن في رفعه لحصيلة الموتى اليومية.

فوفقاً لدراسة أولية، أعدها مركز التنسيق الطبي للإنذارات الصحية في وزارة الصحة في مدريد في مارس الماضي، وشملت عينة من 16 ألف حالة مريض بـ«كورونا»، بينها 566 وفاة، فإن نسبة ما يزيد على 90% من الوفيات هي لأشخاص فوق سن الـ70 عاماً، وبينهم ما يزيد بقليل على 65% ممن هم فوق سن الـ80 عاماً، ويحمل معظم المتوفين أعراض مشكلات صحية أخرى، تأتي في مقدمتها المشكلات القلبية والتنفسية، ومرض السكري أيضاً.

جيل كامل مهدد

لذا يبدو أن جيلاً كاملاً من الإسبان، وربما على مستوى أوروبا، مهدد، في حال تمكن الوباء من الصعود أكثر في سلم الإصابات، لاسيما مع عجز القطاع الصحي عن الاستجابة لكل الحالات الخطرة، أو حتى نتيجة اضطرار العاملين فيه لاتخاذ قرارات مصيرية تفضيلية لمن يستوجب العناية المشددة، بين مسن وفتي على سبيل المثال.

وهو أمر تم إبلاغ أطباء القطاع الصحي بضرورة اعتماده، وفقاً لتعميم وزع على المستشفيات، واطلعت عليه الصحافة، ينص على ترك أسرّة وحدات العناية المركزة للذين لديهم قابلية حياة أطول، عبر الاعتذار للمسنين ومن بعدهم أهاليهم.

الحكومة مسؤولة

لكن كيف وصلنا إلى هنا؟ يلوم كثيرون الحكومة على تأخرها في الاستجابة لتهديد المرض، الذي كانت رياحه التحذيرية تهب من الصين منذ يناير الماضي، وصيحات ألم مرضاه يصل صداها من إيطاليا منذ فبراير.

لكن في الواقع، يمكن ذكر جملة أسباب علمية ومنطقية لارتفاع الحصيلة الإسبانية للمرضى عن غيرها، وذلك على الرغم من مستوى البلاد المتقدم في المجال الصحي ورعاية المسنين، وعلى الرغم من السمعة الطيبة التي تتمتع بها وحدات الأبحاث الطبية الإسبانية على مستوى العالم، إذ يعيش الإسبان على مسافة من الأوروبيين من نواحٍ كثيرة، من بينها احترامهم للروابط العائلية الدائمة، ما يجعل الأسر متقاربة، وأفرادها دائمي التواصل، وهذا من العوامل التي أسهمت في رفع معدل المرض، ذلك أن نسبة كبيرة من الشباب في البلاد لاتزال تعيش مع أسرها، وهي نسبة تقارب الـ80% من عدد الشباب، وفقاً لإحصاءات عام 2016، ويمكن أن تضم الأسرة بين أفرادها كبار سن، ربما بينهم الجد والجدة، وليس الآباء والأمهات فقط.

دراسات مبكرة

ووفقاً للدراسات المبكرة لقدرة فيروس «كورونا»، فإن الفيروس سريع الانتشار، ويمكن أن يمر مروراً خفيف الظل على فئة الشباب، ما يجعلهم من أهم عوامل انتشاره الأبرز، وبالتالي الأكثر خطورة على الشريحة الأكبر سناً.

من ناحية ثانية، يقدّس الإسبان نمط الحياة المنفتح، ويحبون الاختلاط الاجتماعي، الأمر الذي جعل فكرة الحد من الحركة والعزل الاجتماعي التام أمراً ترددت في فرضه الحكومة الإسبانية، لدرجة دفعت رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، للقول إن الإجراء الذي اتخذ في الـ16 من مارس بفرض حالة التأهب القصوى، وفرض قيود على حركة السكان «قرار صعب»، و«إجراء استثنائي وجديد على ثقافتنا».

ومع بعض الفرض القسري العام، الذي سبقته إجراءات متشددة على مستوى العاصمة، ظل المدريديون يغادرون منازلهم، متوجهين إلى المنتجعات بمجموعات كبيرة، حتى اضطرت الشرطة للتدخل بالغرامات والدوريات اليومية.

تشتيت الوهم

لكن إيطاليا بارتفاع حالاتها شتتت ذلك الوهم، ليس بالنسبة لسانشيز فحسب، بل بالنسبة لكل زعماء أوروبا، وسرعان ما بدأت إسبانيا تلحق بإيطاليا في عدد المصابين، والموتى، والضغط الهائل على القطاع الصحي، ومن ثم على الاقتصاد المشلول في الوقت الراهن.

وفيما كان الاتحاد الأوروبي مشغولاً هو الآخر، كل دولة على حدة، في إحصاء أعداد الإصابات، واختيار أفضل السبل لمواجهة العدو الخفي، سارعت الصين لمساعدة مدريد، أولاً عبر إرسال شحنة معدات طبية مؤلفة من 615 ألف وحدة اختبار لوجود فيروس «كورونا»، تم توزيعها سريعاً على القطاع الصحي، في الأقاليم المختلفة، كما وافقت على الفور على صفقة أعلن عنها الإعلام الإسباني منذ أيام على شراء معدات طبية للمساعدة بمكافحة «كورونا» بنحو 432 مليون يورو، من الصين أيضاً.

هذا تزامن مع طلب الحكومة الإسبانية المزيد من الإسهام الأوروبي، تمثل في طلبها إلى جانب إيطاليا وفرنسا، باعتماد آلية دين جديدة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية، المترتبة عن مجابهة الوباء الجديد، وهي خطوة لا تحظى بموافقة ألمانيا وهولندا، ومن ناحية أخرى الاستعانة بحلف شمال الأطلسي «الناتو» لمساعدة القوات المسلحة التي نزلت الميدان في الحرب مع «كورونا» في الـ20 من مارس الماضي، وأصيب بعض عناصرها بالفيروس أيضاً.

في الوقت ذاته، فإن نظرة عامة وباردة لحال دول أوروبية أخرى، كفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تضع معظم هذه الدول في الموقع نفسه تقريباً، لاسيما في الضغط على القطاع الصحي، والاقتصاد، والتعاطي مع الأمر باعتباره «حمى عابرة» قابلة للتراجع، في الوقت الذي كانت فيه تنتشر كالنار في الهشيم.

استعراض الوقائع

هذا ونحن مازلنا في مرحلة استعراض الوقائع، لا تحصيل النتائج، ومن بين تلك الوقائع أيضاً محاولة دول عدة، أبرزها بريطانيا، اعتماد سياسات مثيرة للجدل، اتجاه الوباء الجديد كسياسة مناعة القطيع، التي كانت الولايات المتحدة بصددها أيضاً، ويؤيدها زعماء يمينيو العقيدة، بينهم رئيس البرازيل الحالي جايير بولسونارو.

من ناحية أخرى بارزة في هذا السياق، أعلن أكثر من زعيم أوروبي أن علينا الاستعداد لوباء يصيب 70% من السكان، وقال آخرون إنه قد يصبح موسمياً ودائماً، هذا في الوقت الذي يثير فيه خوف السياسيين والاقتصاديين من الركود الاقتصادي كوابيس أكبر من تلك التي يسببها الوباء، وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن كلفة التقاعد في بلد مثل إسبانيا هي بحدود 9200 مليون يورو شهرياً، بتقديرات سنوية تقارب الـ153 ملياراً، أما في بريطانيا فهي بحدود 164 ملياراً سنوياً، وفقاً لميزانية عام 2019، ويمكن الوصول إلى أرقام متقاربة في دول أوروبية أخرى، مع التذكير بأنه في بلد مثل إسبانيا يمثل العاملون المنتجون فيه نحو 20 مليوناً، فيما يمثل المتقاعدون نحو تسعة ملايين، وفقاً لبداية هذا العام.

ليس الغرض من القول إن ثمة مؤامرة، على الأقل بالتقديرات الشخصية، هدفها تخليص العالم الصناعي من كلفة رعاية كباره، ومسنيه، الذين يقتربون كنسبة من تكوين نصف المجتمعات، وإنما القول - على الأقل - أنه كان ثمة سوء تقدير لحجم المأساة التي ستحل بكوكبنا، وربما بأجيال كاملة، الله أعلم، كما أن الاستهتار الذي جرى لا يليق بالديمقراطيات الغربية التي تدعي أنها تضع الإنسان أولاً، خصوصاً حين يكون هذا الإنسان هو المؤسس، وحامل الخبرة، والأب والأم أيضاً.

- كلفة التقاعد في بلد مثل إسبانيا تبلغ نحو 9200 مليون يورو شهرياً، بتقديرات سنوية تقارب الـ153 ملياراً، أما في بريطانيا فهي بحدود 164 ملياراً سنوياً، وفقاً لميزانية عام 2019، ويمكن الوصول إلى أرقام متقاربة في دول أوروبية أخرى، مع التذكير بأنه في بلد مثل إسبانيا يمثل العاملون المنتجون نحو 20 مليوناً، فيما يمثل المتقاعدون نحو تسعة ملايين، وفقاً لبداية هذا العام.

- مع بعض الفرض القسري العام، الذي سبقته إجراءات متشددة على مستوى العاصمة، ظل المدريديون يغادرون منازلهم، متوجهين إلى المنتجعات بمجموعات كبيرة، حتى اضطرت الشرطة إلى التدخل بالغرامات والدوريات اليومية.