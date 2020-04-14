مليونا مصاب و120 ألف وفاة عالمياً بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لامس عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما فاق عدد الوفيات اليوم الثلاثاء 120 ألفاً.

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن أكثر من 120 ألف وفاة في العالم، نحو 70% منها في أوروبا، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر، وفق إحصاء لفرانس برس الساعة 11.00 ت غ الثلاثاء، استناداً إلى مصادر رسمية.

وبلغت حصيلة الوفيات 120 ألفاً و13 حالة، بينها 81 ألفاً و474 في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً. وسجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (23 ألفاً و649)، تليها إيطاليا (20 ألفاً و465)، وإسبانيا (18 ألفاً و56) وفرنسا (14 ألفاً و967).

وأحصيت 1923390 إصابة في العالم، أكثر من نصفها في أوروبا (973087) مع تسجيل أكثر من 582590 إصابة في الولايات المتحدة.