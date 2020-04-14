بوتين: روسيا تواجه أزمة نقص معدات طبية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تواجه حالياً أزمة نقص في المعدات الطبية، لافتاً إلى أنه أصدر أوامره للحكومة باتخاذ خطوات لمواجهة هذا النقص، مشيداً خلال اجتماع أمس بجهود بلاده في مواجهة فيروس «كورونا»، وقال إنه من أجل الاستمرار بالكفاءة نفسها في التعامل مع الفيروس خلال الأيام المقبلة، سيتعين على روسيا اتخاذ إجراءات معينة، من بينها ضرورة وضع توقعات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لوضع الفيروس، والأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية: «علينا أن نأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات حتى الأكثر تعقيداً منها، من أجل تعديل استراتيجيتنا بصورة ملائمة وفي الوقت المناسب، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعد الطبية لمواطنينا»، موضحاً أنه قد يلجأ لموارد الجيش الروسي لمواجهة أي نقص يحدث خلال مواجهة الفيروس.