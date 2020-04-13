رئيس الجزائر يؤكد سيطرة بلاده على "كورونا"

المصدر: الجزائر - د ب أ

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده، اليوم الاثنين، سيطرة بلاده على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعهد الرئيس تبون، حسبما أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي اليوم، بإصلاح النظام الصحي في البلاد وتحسين ظروف عمل موظفي الصحة ومراجعة شبكة الرواتب.

وأشاد تبون بجهد الأطقم الطبية في التصدي لجائحة كورونا، معتبرا الهبة التضامنية والأخوية للشعب الجزائري بمختلف أطيافه، بمثابة "انطلاقة جديدة" للجزائر.

ووفق التلفزيون، قام تبون اليوم بزيارة بعض الوحدات الصحية في الجزائر العاصمة، بدأها من مستشفى بني مسوس في أعالي العاصمة، حيث استمع لانشغالات الأطباء والعاملين في قطاع الصحة.

وسجلت الجزائر حتى أمس الأحد، 293 حالة وفاة و1914 إصابة مؤكدة، فيما تعافى 590 شخصا، وفق بيانات وزارة الصحة.