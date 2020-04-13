جونسون يخرج من المستشفى ويُثني على الأطباء والمسعفين

المصدر: لندن - وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، أن جونسون غادر المستشفى ليواصل مرحلة التعافي من فيروس «كورونا» المستجد، فيما قال جونسون إنه يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية، وذلك في أول تصريحات له منذ خروجه من العناية المركزة لاستكمال علاجه. وأشار جونسون إلى طاقم العمل بالمستشفى، الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان عبر نهر التايمز، قائلاً: «لا يمكنني شكرهم بما يكفي، أدين لهم بحياتي». وقال متحدث باسم جونسون: «بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور، وهو يود توجيه الشكر إلى الجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها». وتمكن جونسون من الوقوف على قدميه، يوم الجمعة الماضي، وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي.