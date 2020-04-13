الجزائر: أعداد ضحايا «كورونا» مصدر قلق

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

قال وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، إن أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد مصدر قلق، وأوضح أن منحنى فيروس جائحة «كورونا» في بلاده لم ينخفض، مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عن تراجع هذا الوباء، وأضاف في تصريح للإذاعة الجزائرية، أمس، أن المعيار الذي يجب أن يقاس عليه انخفاض المنحى، هو عدد الأشخاص المتوفين وأولئك الذين يوجدون في العناية المركزة.

وتابع: «كلما انخفض عدد هؤلاء شعرنا بالرضا أكثر».

وسجلت الجزائر، حتى أول من أمس، 275 حالة وفاة، و1825 إصابة مؤكدة موزعة عبر 46 ولاية من مجموع 48، ويوجد 60 مريضاً في العناية المركزة، بينما تعافى 460، وفق بيانات وزارة الصحة.