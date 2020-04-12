وفاة 19 عاملا بقطاع الصحة في بريطانيا بفيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، السبت، أن 19 من العاملين في قطاع الصحة توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة دايلي ميرور البريطانية أن كشف وزير الصحة البريطاني عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي يأتي بعد يوم واحد من رفض كبيرة مسؤولي التمريض، روث ماي، الكشف للصحافيين عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي.

وقالت ماي، «سيكون من غير اللائق بالنسبة لي الآن أن أدرجهم في قائمة وأعطيهم ترقيما، لأننا لم نحص بالضرورة جميع ضحايا الفيروس في جميع أنحاء بريطانيا، حيث لم تسمح لنا جميع العائلات بالحديث عن ذويهم».

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للكلية الملكية للتمريض دونا كينير، «إن الموظفين الذين يموتون ليسوا هم الذين يعملون في العناية المركزة، لكنهم يعملون في أماكن تفتقر إلى معدات الحماية الشخصية».

