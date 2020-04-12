تمديد حظر التجوال في السعودية حتى إشعار آخر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد حظر التجوال في أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، وذلك بهدف كبح انتشار وباء كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن مصدر مسؤول، في وقت مبكر من صباح الأحد، قوله إن القرار يأتي إلحاقا لقرار حظر التجوال، الذي بدأ سريانه منذ 23 من مارس/ آذار الماضي ولمدة 21 يوما.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرار، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية، التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

وكان العاهل السعودي قد أمر في السابق بفرض حظر للتجوال في جميع أنحاء المملكة، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من 23 مارس الماضي ولمدة 21 يوما، لكبح انتشار الوباء.