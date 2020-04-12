المغرب: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 110 حالات

المصدر: الرباط - وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 110 حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإلكتروني المغربي، إلى تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 1527 حالة.

ولفتت إلى شفاء 19 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 6307 حالات.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وقد عزز المغرب إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد بفرض وضع الكمامات الواقية هذا الأسبوع على كل الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي، مراهناً على مصانع محلية لتأمين احتياجاته منها.

وقررت السلطات المغربية معاقبة المخالفين بعقوبات تصل حتى السجن ثلاثة أشهر.

وحتى قبل إعلان القرار أوقفت بعض مصانع النسيج المحلية العمل على منتجاتها لتنصرف إلى تصنيع الكمامات بدعم وزارة الصناعة والتجارة، «التي وجهت بمجرد ظهور الوباء عدداً من مصنعي أكياس من القماش غير المنسوجة إلى تصنيع الكمامات» الوقائية، بحسب ما أفاد وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي.

وأضاف الوزير على هامش زيارة لأحد تلك المصانع، أن «10 مصانع (تشارك في التعبئة) حتى الآن، ونحن بصدد الوصول إلى إنتاج خمسة ملايين كمامة قي اليوم».

وأوضح الوزير أن «خمسة ملايين كمامة نفذت في البداية خلال ساعة ونصف بسبب الإفراط في اقتنائها بغرض تخزينها، لكن وتيرة الشراء صارت أكثر عقلانية عندما لاحظ المواطنون أنها متوافرة بما يكفي».

ويراهن المغرب على الحجر الصحي الذي يستمر حتى 20 أبريل، للحد من انتشار الوباء، حيث يواجه المخالفون عقوبات تراوح بين الحبس شهراً إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين.

شفاء 19 إصابة بالمغرب ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141 حالة.