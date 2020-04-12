تفاؤل بوقف انتشار «كورونا» بالأردن

المصدر: عمان - أ.ف.ب

أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد الركن مازن الفراية، أمس، أن حظر التجول يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات الجمعة ولأول مرة منذ أسابيع.

وقال العميد الفراية، إن «الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جداً، ونتائج فحوص الجمعة كانت صفر إصابة، حيث أجرينا 1570 فحصاً خلال يوم واحد». وأضاف الفراية أن «التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده، وهذا هو المبتغى والغاية».

وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءاً من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة.

وأوضحت أنها ستسمح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الأحد حتى الساعة السادسة مساء.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمة متلفزة وجهها للشعب الأردني مساء الجمعة: «قريباً ستقام الصلوات في المساجد والكنائس، وستعود الحياة للشوارع والأسواق، وسيعود العمال إلى مصانعهم والموظفون إلى مؤسساتهم، وسنرى أبناءنا وبناتنا الطلبة يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم».

وأضاف «قريباً كل هذا سيتحقق.. شدة وبتزول إن شاء الله».