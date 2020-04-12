ترامب يأمر بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - رويترز

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد، بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.

وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا، من بينها وضع العسكريين الأميركيين في البلاد في حالة استعداد لتقديم خدمات العلاج عن بُعد، والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية ونقل الإمدادات.

وقال ترامب في المذكرة «الجمهورية الإيطالية التي هي من أقرب وأقدم حلفائنا يدمرها (كوفيد - 19) الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 18 ألف شخص، وجعل معظم نظام الرعاية الصحية الإيطالية على شفا الانهيار، ويهدد بدفع اقتصاد إيطاليا نحو ركود عميق».

وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب «كوفيد - 19» وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا، أي ما يزيد على أي دولة أخرى.

وأمر ترامب وزير التجارة بتشجيع الموردين الأميركيين على بيع المنتجات التي تطلبها السلطات ومقدمو الرعاية الصحية في إيطاليا، باستثناء المنتجات اللازمة لتصدي الولايات المتحدة للجائحة.

وقالت المذكرة إن وزير الخارجية ورئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأميركي «ربما يستخدمون السلطات المتاحة لدعم تعافي الاقتصاد الإيطالي».

من جهة أخرى، ذكر الرئيس الأميركي، أن بلاده كانت ستفقد ملايين الأرواح، لو كانت قيادة البلاد قد اتبعت نموذج السويد وأبقت المتاجر والحانات والمدارس مفتوحة، خلال جائحة كورونا، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافى الجمعة عما إذا كان يشعر بالأسف لعدم ترك بعض المؤسسات والأنشطة الترفيهية مفتوحة مثل السويد، أجاب ترامب «كان بإمكاننا اتباع هذا النهج». وتابع ترامب «لو كنا قد اتبعنا هذا التوجه، أعتقد أننا ربما يكون لدينا ملايين من حالات الوفاة».

الرئيس الأميركي: «كنا سنفقد ملايين الأرواح بسبب (كورونا)، لو كنا اتبعنا نموذج السويد».