سنغافورة تفرض ارتداء الكمامات

المصدر: سنغافورة - د.ب.أ

أغلقت سنغافورة شواطئها وقرّرت فرض ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، واعتباره أمراً إجبارياً، حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق الجزئي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وكتب وزير التنمية الوطنية، لورانس وونغ، في منشور على موقع فيس بوك، «الإجراءات الأكثر صرامة ضرورية»، حيث إنه لا يتم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

وكانت الحكومة قد أغلقت بعض المناطق الجمعة.

وأضاف وونغ «نظرياً، يمكن إبقاء معظم الأماكن مفتوحة، طالما يتم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم».