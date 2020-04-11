استمرار فحص سكان ووهان مع تخفيف إجراءات العزل

المصدر: ووهان ■رويترز

لاتزال مدينة ووهان الصينية، التي انطلقت منها جائحة فيروس كورونا إلى بقية أنحاء العالم، تفحص السكان على نحو منتظم على الرغم من تخفيف إجراءاتها المشددة للعزل العام والتي استمرت شهرين. وتتوخى السلطات الحذر من عودة حالات الإصابة بالمرض للظهور مجدداً حتى مع تطلعها إلى إعادة الاقتصاد إلى طبيعته.

وتسود مخاوف من عودة المصابين بالعدوى من الخارج، وكذلك من قدرة الصين على تحديد المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وقالت فينغ جينغ، التي ترأس مجموعة من العاملين الذين يعتنون بسكان حي في ووهان، خلال جولة للصحافيين تنظمها الحكومة أمس، إنهم سيواصلون القيام بفحوص واسعة النطاق على المواطنين.

وتابعت: «نقوم بفحوص صحية شاملة كل يوم، ونحتفظ بسجلات تفصيلية عن حالة (المواطنين) الصحية». وأضافت أنه لا يوجد أي احتمال لوجود حالات من دون أعراض في منطقتها.

وذكرت «حيّنا حالياً خالٍ من الوباء. مضت 45 يوماً حتى الآن، وبالتالي ليس لدينا هذا الوضع». وسجلت الصين انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، أمس، بعدما تعهد القادة بتسريع التعافي الاقتصادي في البلاد، وتعزيز الطلب المحلي، والسماح بعودة المزيد من المواطنين إلى العمل.